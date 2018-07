James Blake om depressionerna

Livet på vägarna som ung artist förvärrade James Blakes psykiska ohälsa, och nu uppmanar han andra i hans situation att vara öppna med sina problem och inte lida i tysthet.

Den 29-årige brittiske världsstjärnan var inbjuden till en medicinsk konferens i Kalifornien i helgen, där han delade med sig av sina erfarenheter och de suicidala tankar han hade när han var yngre.

– Jag hade inget normalt liv under den period som formade mig som mest. På turnéerna har man bara kontakt med folk på ett ytligt plan. När man bara är i en stad en enda dag och någon frågar hur du mår, då tar man bara upp de bra grejerna vilket oftast inte omfattar din ångest och depression, sade han på konferensen enligt Billboard.

När Blake släppte singeln "If the car beside you moves ahead" tidigare i vår uttalade han sig också om manlig psykisk ohälsa och vände sig emot att hans musik ofta får etiketten "sad boy music".

"Vi har redan en epidemi av manlig depression och självmord. Vi behöver inte mer bevis på att det finns män som lider genom att ifrågasätta deras behov av att vara sårbar och öppen", skrev han på Twitter.