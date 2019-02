Jan Malmsjö: "En sista utmaning i livet"

– Anderz Wrethov har skrivit den här låten och sagt att "den är till Jan Malmsjö" och Christer (Björkman) söker upp mig. Då föll man för det, säger Jan Malmsjö till TT.

Det märks vem som är den överlägset största stjärnan i Melodifestivalens andra deltävling. I Malmö Arena trängs journalister kring veteranen Jan Malmsjö, som 86 år gammal gör comeback i tävlingen efter 50 år.

Bidraget "Hej Clown" kom på delad förstaplats med Tommy Körbergs â??Judy min vän" 1969 och en extra omröstning fick hållas, där den senare gick segrande ur striden.

– Hade jag fått åka till Spanien i stället för Tommy, med den barnkör jag hade med mig, så tror jag att spanjorerna hade smält, säger Jan Malmsjö.

TT: TT: Hur ska du få publiken att smälta här på lördag?

– Det var en svårare fråga, säger han.

Inte ställa upp

Polska superstjärnan Margaret tog sig via Andra chansen till final i fjol med "In my cabana". Men egentligen var hon inte så pigg på att ställa upp igen, berättar hon.

– Jag var nöjd med min insats och glad över att jag gick till final. I år har jag så mycket annat jobb att jag först tänkte att jag inte kommer att hinna. Men sedan hörde jag sista versionen av "Tempo" och insåg att låten förtjänar den här scenen, den showen och det framförandet, så det är därför jag är här, säger hon.

När Margaret blev uppringd av Christer Björkman, som sett henne på tv och ville att hon skulle sprida internationell stjärnglans, hade hon ingen aning om vad hon gav sig in på. Chocken över den massiva bevakningen och det påkostade arrangemanget fick henne att omvärdera Polens ljumma intresse för Eurovision.

– Här förbereder ni er i månader, i Polen är det två dagar. Vår version av uttagningen får en procent av intresset ni har här. Ingen vill egentligen tävla och vi har inte den historien med att vinna Eurovision många gånger som ni har. Det betyder ju också att vi inte har lika bra bidrag som tävlar, säger hon.

Sjunger om flickvännen

Förra gången Oscar Enestad deltog i Melodifestivalen var det tillsammans med FO&O 2017. Nu följer han bandkollegan Felix Sandmans exempel och på lördag står han ensam på scenen.

– Det kommer bli intressant att testa på den här grejen. Det är som att börja om på ruta ett, säger han.

Hans låt "I love it" är omdiskuterad redan innan repetitionerna ens dragit igång. Låten, delvis skriven av Oscar själv, handlar om kärleken till hans betydligt äldre flickvän.

– Det är ju ett ämne som många diskuterar och som jag har skrivit om, min kärlek till min tjej. Folk får diskutera hur mycket de vill, jag älskar min låt och det jag sjunger om.

TT: TT: Blir budskapet för privat?

– Nej, jag tycker inte att det känns för privat, jag är bara taggad. Den här låten är jag - till hundra procent, säger han.