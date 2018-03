Folkkäre rocklegendaren Jerry Williams är död

"Det är med tungt hjärta och stor sorg som vi måste meddela att Erik Fernström (Jerry Williams), efter en kort tids sjukdom, lämnade oss i går söndag. Våra tankar går till familjen och vi ber om respekt att låta dem sörja ifred", skriver hans agentbolag Blixten & Co i ett pressmeddelande.

När Malena Ernman läste "Nyårsklockan" på Skansen i Stockholm 2015 hoppade Jerry Williams in och gjorde en duett med henne, som de tidigare hade spelat in på skiva.

Ödmjuk och snäll

– Han var fantastisk, ödmjuk och snäll. Som jag tycker att ingen är nu för tiden. Han som gjort så mycket hade mer ödmjukhet än alla andra tillsammans, säger Malena Ernman.

Det var som frontfigur i bandet The Violents som Jerry Williams slog igenom i början av 1960-talet. Sångaren har även varit en del av banden Alarm och Roadwork. Genom åren har det blivit ett tjugotal album och flera folkparksturnéer.

Musikjournalisten Håkan Lahger minns sångaren som en "oerhört traditionell rockartist" som älskade att stå på scenen.

– Han är hundra gånger bättre på scen än på skiva. Ett Jerry Williams-album kan bli ganska tjatigt, men på scen var det något helt annat. Det var där han föddes som artist. Scenen var hans hemmaplan, inte skivstudion, säger han.

Williams stod också flera gånger på musikalscenen och gjorde flera krogshower. I hans låtkatalog finns hits som "It started with a love affair", "I can jive", "Did I tell you" och "Who's gonna follow you home".

– Han lyckades hålla sig kvar lite på sidan om. Tack vare flitigt arbete har han blivit en legend och folkkär hela vägen, och sedan hittade han producenten Ola Håkansson, som gjorde att han kunde utveckla sig och göra musiken modernare, säger den nu mera pensionerade musikjournalisten Stefan Wermelin.

Två Grammis

Under sin karriär tilldelades Jerry Williams flera utmärkelser. 1985 mottog han LO:s kulturstipendium, fyra år senare belönades han med en Grammis för albumet "JW". 2010 tilldelades sångaren sin andra Grammis, då som hederspris.

2014 tilldelades Jerry Williams Sveriges kompositörer och textförfattares (SKAP) hederspris. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda minns sångaren som en inspiratör.

– Jerry Williams för mig är en människa som andas musik ut i varenda svettdroppe, säger han.

"'Did I tell you' och 'I can jive' är ju sedan länge inskrivna i den svenska rockhistorien. Över 50 år på scenen, imponerande musikskatt. Vila i frid, Jerry Williams", skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf på Twitter.

"Jerry Williams har lämnat oss, en stor röst för rocken, och för arbetarklassen", twittrar Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

"Jerry Williams är borta - men finns för alltid kvar med ena handen bakom örat och kroppen framåtlutad. Det var inte alltid jag förstod hans stockholmska - men musiken hördes oavsett. Legendar! Hälsa Chucken!", skriver radioprofilen Lotta Bromé.

Jerry Williams blev 75 år.