Johnny Logan överraskade i Melodifestivalen

Den hittills största överraskningen i Melodifestivalen lyckades produktionen hålla hemlig ända till slutet. Programledaren Kodjo Akolors mamma Grace var på plats i publiken när hennes stora idol - trefaldiga Eurovision Song Contest-vinnaren Johnny Logan kom in på scenen och sjöng sin hit från 1987 "Hold me now" tillägnad henne.

– Den här är till dig mamma, sade Kodjo Akolor.

Programledaren berättade i direktsändning att han och hans bror inte fick se Melodifestivalen som små eftersom mamman tyckte att de två bröderna störde i hennes tv-tittande.

Festivalgeneralen Christer Björkman säger till TT att idén till överraskningen föddes redan tidigt i planeringen.

– Det var i höstas när Kodjo berättade om att hans mamma skickade in honom på sitt rum för att inte störa. Sedan när han frågade vem som var hennes favorit så sade hon Irland och menade Johnny Logan. Då föddes idén om att hålla det hemligt för att reaktionen skulle bli spontan. Därför har vi inte visat det på vare sig rep eller genrep, för hennes skull.