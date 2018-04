Ny bok av JRR Tolkien

Under 2018 släpps en ny bok postumt av den världsberömda författaren JRR Tolkien, rapporterar The Guardian.

Likt tidigare titlar av författaren som utgivits på senare tid är även denna redigerad av författarens 93-åriga son Christopher Tolkien. Dessutom innehåller den nya boken illustrationer av konstnären Alan Lee.

Trots att Christopher Tolkien hintade om att förra årets boksläpp "Beren and Lúthien" högst troligen var den sista boken av författaren släpps nu en till. Boken, med titeln "The fall of Gondolin", skrev Tolkien på sjukhus efter striderna vid Somme 1916 - och utgör ännu en byggsten i Tolkiens populära sagorike.

Handlingen kretsar kring den motvilliga hjälten Tuor som försvarar den gömda staden Gondolin från Morgoths onda planer.

"The fall of Gondolin" porträtterar tillsammans med böckerna "Beren and Lúthien" och "Húrins barn" tiden före "Sagan om ringen".