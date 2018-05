Junot Diaz hoppar av efter sexanklagelser

I går deltog Diaz, som bland annat har skrivit hyllade "Oscar Waos korta förunderliga liv", i ett panelsamtal på Sydney Writer's Festival. När publiken fick ställa frågor mot slutet reste sig en kvinna upp och anklagade Diaz för att ha sextrakasserat henne, enligt The New York Times.

Kvinnan visade sig vara den amerikanska författaren Zinzi Clemmon, som sedan berättade på Twitter om händelsen, som ska ha inträffat när hon studerade på Columbia University för sex år sedan.

"Kysste mig med våld"

"Jag var en okänd och storögd 26-åring, och han använde det som en möjlighet för att tränga in mig i ett hörn och kyssa mig med våld", skriver hon.

Sedan dess har flera kvinnor trätt fram och vittnat om Diaz beteende. Science fiction-författaren Monica Byrne berättar på Facebook om ett möte med Diaz där hon ska ha blivit utsatt för "verbala sexuella övergrepp" och "det värsta kvinnohat jag någonsin upplevt i vuxen ålder".

Liknande anklagelser förs fram av författarna Alisa Valdes och Carmen Maria Machado.

"Tar ansvar"

Junot Diaz ställer nu in sin fortsatta medverkan på Sydney Writer's Festival, som pågår hela helgen, skriver The Guardian.

I ett skriftligt uttalande till The New York Times säger Junot Diaz att han "tar ansvar för sitt förflutna", och han hänvisar till den essä han skrev för The New Yorker förra månaden där han berättar om hur han själv blev utsatt för sexuella övergrepp som barn.

"Jag lyssnar på och lär mig av kvinnors berättelser i denna väsentliga kulturrörelse, som är på tiden. Vi måste fortsätta att lära alla män om samtycke och gränser", avslutar han.