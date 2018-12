Kända artister ger lyriken ett lyft i SVT

– Jag vill inte säga vilka, för jag vill inte favorisera olika spelare i min trupp. Alla är lika värda för laget, men att det kommer att bli hits, det tror jag, säger han nöjt.

I Lindströms laguppställning finns bland andra Molly Sandén, Tommy Körberg, Little Jinder, Annika Norlin och Uno Svenningsson - och poeter som Edith Södergran, Bodil Malmsten, Karin Boye och Nils Ferlin. Just den här dagen har han sällskap av Lill Lindfors och Mattias Alkberg, två artister som under årens lopp har jobbat mycket med poesi.

– Jag ville göra ett program där jag fick möjlighet att pusha för dikter som jag tycker är värda en mycket vidare spridning. Jag ville få bort det där stora gapet mellan en sjungen text och skrivna dikter, som är någonting som 95 procent av alla svenskar inte har någon relation till, säger Fredrik Lindström.

Gör gladpop av Stagnelius

Mattias Alkberg publicerade sin första diktsamling 1992, samma år som bandet The Bear Quartet skivdebuterade. I "Helt lyriskt" tolkar han en av den svenska lyrikens nattsvartaste dikter, Erik Johan Stagnelius "Till förruttnelsen" som han har gjort till en "glad låt" i upptempotakt.

– Jag jobbar jättemycket med negationer. Så gör jag alltid med mina egna texter och låtar också. Det finns en del tonsättningar av den här dikten redan, men de är alltid jättejättemörka för att förstärka den här hemska texten. Jag ville göra tvärtom, säger han.

Lill Lindfors har å andra sidan sjungit mycket tonsatt lyrik, av bland annat Bo Setterlind, Lars Forsell, Jacques Werup och Edith Södergran. Hon valde att göra en tango av Petter Bergmans dikt "En visa".

– Jag gillade utmaningen. Det är alltid en utmaning att få ett färdigt verk och sedan sätta sin egen signatur på det, säger hon.

"I döda poeters sällskap"

En del av artisterna visste direkt vilka poeter de ville tolka - andra, som Nicke Andersson från Hellacopters, hade knappt läst lyrik tidigare. Att de flesta av de poeter som representeras i programmet är döda har sin förklaring, det är enklare att tonsätta dikter som skrivits på vers än modern obunden lyrik. Från början hade programmet också arbetstiteln "I döda poeters sällskap".

"Håller det här som tv-underhållning på 2000-talet?", undrar Fredrik Lindström en smula ängsligt i programmet. Men jo, både han och de medverkande artisterna tror på konceptet. Och för Mattias Alkberg kom "Helt lyriskt" med en extrabonus.

– Det var roligt att prata om poesi - inte ens jag gör det särskilt ofta, inte har jag någon att prata om det med. Poesi är en ensamsyssla, vare sig man skriver eller läser det så gör man det själv, säger han.

Första programmet av "Helt lyriskt" sänds i SVT den 26 december.