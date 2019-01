Kardashian bekräftar fjärde barn

Kim Kardashian West och Kanye West ska bli föräldrar igen. Det är i ett avsnitt av realityproducenten Andy Cohens program "Watch what happens live" som realitystjärnan bekräftar att hon och rapparen snart ska få sitt fjärde barn. Hon avslöjar också att barnet, som är parets andra barn som föds via en surrogatmamma, är en pojke.

Sedan tidigare har paret treårige sonen Saint och fem- respektive ettåriga döttrarna North och Chicago. Även Chicago föddes med hjälp av en surrogatmamma, eftersom läkare avrått Kim Kardashian West från att genomgå ytterligare graviditeter.