Kevin Hart gör dubbelt Sverigebesök

Den amerikanske komikern Kevin Hart tar med sig sin humorföreställning "The Kevin Hart irresponsible tour" och kommer till Sverige.

Hart känns igen från filmer som "Ride along", "Central Intelligence", "The 40 year old virgin" och är just nu aktuell med "Jumanji: Welcome to the jungle". Dessutom släppte han sina memoarer "I can't make this up: life lessons" i fjol.

Turnén kommer till Globen i Stockholm den 18 augusti och till Scandinavium i Göteborg den 19. Biljetterna släpps den 2 februari.