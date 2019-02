Kitok släpper ny singel med Simon Trabelsi

Jokkmokk-rapparen Kitok är tillbaka med singeln "Låt de bara va" från det kommande albumet "Inland empire" som släpps den 31 maj.

Magnus Ekelund, som är personen bakom artistnamnet Kitok, har skrivit "Låt de bara va" tillsammans med Luleårapparen Simon Trabelsi. På låten medverkar även sångaren Hanna Kero.

"Jag är Kitok. Född i avfolkningsorten Jokkmokk, mitt i inlandets vildmark. Han heter Simon Trabelsi och kommer från den avsomnade industristaden Luleå. Våra historier skiljer sig åt. Jag är till exempel vit. Så vit som man bara kan bli. Svensk. Men jag är också same. Simon har tillbringat mesta delen av sitt liv i USA, men är även han svensk. Även om han aldrig riktigt blir sedd sån", skriver textförfattarna Ekelund och Trabelsi i ett pressmeddelande.

Magnus Ekelund debuterade som Kitok 2014 och hade tidigare släppt musik med bandet Stålet samt under artistnamnet Elmo.

Simon Trabelsi har tidigare gjort musik under artistnamnet Young Ivy och med gruppen Blänk. 2018 släppte han ep:n "The Grandiose" under namnet Sir Ivy.