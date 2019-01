"Koko-di koko-da" tävlar i Rotterdam

Årets filmfestival i Rotterdam präglas av stark svensk närvaro. Tre långfilmer och sex kortfilmer har chans på priser under festivalen.

I kategorin Big screen competition tävlar Anna Odells "X&Y" och Anna Eborns svensk-dansk-belgiska samproduktion "Transnistra". Vinnaren utlovas bland annat bred exponering på den nederländska bio- och tv-marknaden.

Guldbaggebelönade Johannes Nyholms nya film "Koko-di koko-da" är en av åtta filmer som tävlar i festivalens mest prestigefyllda sektion Tiger competition.

Bland de tävlande i Bright future short finns de sex svenska kortfilmerna "The cup is already filling up" av Debra Elgeholm, "Interbeing" av Martina Hoogland, "Retaliation" av Hanna Ljungh, "Chopin" av Tris Vonna-Michell, "Psychic" av Tova Mozard och "The burglary" av Anna Selander och Malin Skjöld.

Rotterdams filmfestival pågår mellan 23 januari och 3 februari.