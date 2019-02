Lauryn Hill till Dalhalla i sommar

R'n'b-stjärnan Lauryn Hill kommer till Sverige i sommar. Den 2 juli spelar hon på Dalhalla utanför Rättvik, meddelar Live Nation. Biljetterna släpps på fredag.

Lauryn Hill slog igenom med hiphopgruppen The Fugees under 1990-talet och hon släppte den hyllade soloskivan "The miseducation of Lauryn Hill" 1998. Förra året gav hon sig ut på världsturné med anledning av solodebutens 20-årsjubileum.

Senaste Sverigebesöket var i december då hon spelade på Hovet i Stockholm.