Ledin om biofilmen: "Helt tagen"

Hemlighetsmakeriet kring filmen "En del av mitt hjärta" har varit stort. Före måndagens presskonferens var det enda som var känt om filmen att Edward af Sillén skulle regissera den, att Lars "Vasa" Johansson ("Kopps", "Den bästa sommaren") hade skrivit manus och att Hollywoodstjärnan Malin Åkerman ("Watchmen", "Billions") skulle spela en av huvudrollerna. Nu står det klart att hon får ett pärlband av svenska skådespelare vid sin sida, däribland Jonas Karlsson, Pernilla August, Johan Ulveson och Shima Niavarani.

Malin Åkerman, som flyttade till Kanada med sin familj som tvååring, kände inte till särskilt mycket om Ledin innan hon blev tillfrågad om att göra svensk långfilmsdebut i filmen.

– Men min släkt vet ju precis vem Tomas är och har berättat att han är motsvarigheten till Bruce Springsteen i USA. Så jag fick en uppfattning om who we're dealing with here, säger hon.

"Skiljer sig från allt"

Det är inte första gången en svensk film byggs kring en svensk låtskrivares musik. Håkan Hellström-filmen "Känn ingen sorg" från 2013 är ett exempel - men regissören Edward af Sillén menar ändå att "En del av mitt hjärta" skiljer sig från det som tidigare har gjorts i svensk film.

– Jag vill tro att det är något som en stor massa människor har längtat efter att se. Och vår ambition är att göra det på riktigt, en riktigt storslagen musikalfilm.

Malin Åkerman spelar Isabella (hämtat från Ledins låt "Sensuella Isabella"), som jobbar i finansvärlden i Stockholm men har växt upp i en liten by i Sverige. När det vankas bröllop hemmavid reser Isabella dit för att vara med - och hamnar mitt i ett besvärligt kärleksdrama.

– Man kan kanske säga att det är en liten trekant... nej, inte trekant - triangeldrama, säger Malin Åkerman och får det luttrade pressfolket att dra på smilbanden.

"Var rätt skeptisk"

Jonas Karlsson är kanske inte den person man först förknippar med en romantisk musikal - och han hade själv sina dubier när Ledin-idén presenterades.

– Jag säger som Tomas att jag var rätt skeptisk, hur ska det bli, hur ska det funka? Men sedan läste jag manuset och tyckte att det sitter fint. Vi hade en läsning i går och då kändes det ännu mer att det här faktiskt kan svänga.

16 av Ledins låtar kommer att finnas med i filmen, som får premiär julen 2019, men själv har artisten ingen roll i produktionen.

– Jag har inga sådana ambitioner, har aldrig haft, jag har fullt upp med att stå bakom gitarren och sjunga, säger han.