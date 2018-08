Lena Dunham klar för nästa Tarantinofilm

Regissören Quentin Tarantinos kommande film "Once upon a time in Hollywood" har en stjärnspäckad rollista.

Nu avslöjas nya namn i ensemblen - nämligen tv-serien "Girls" skapare Lena Dunham och skådespelaren Maya Hawke, skriver Hollywood Reporter.

Rollen är Lena Dunhams första i en stor Hollywoodproduktion. Samma gäller Maya Hawke som medverkar i skuggan av att hennes mamma, stjärnskådespelaren Uma Thurman, tidigare i år anklagade Quentin Tarantino för att spottat på henne, tagit stryptag och tvingat henne till stunt som slutade i en bilkrasch under inspelningen av "Kill Bill".

"Once upon a time in Hollywood" utspelar sig under sommaren 1969 och handlar om den så kallade Mansonfamiljens mord. Det är sedan tidigare känt att bland andra Al Pacino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio och Dakota Fanning kommer att medverka i filmen.

Filmen har premiär den 9 augusti 2019, på dagen 50 år efter dåden.