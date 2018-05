LOVE-konstnären Robert Indiana har avlidit

Den amerikanska konstnären Robert Indiana gick ur tiden i lördags i sitt hem i Maine, 89 år gammal, rapporterar The Guardian.

Konstnären kännetecknas främst för sitt konstprojekt LOVE - en skulptur i Philadelphia där ordets bokstäver L och O står staplade ovanpå V och E. Verket uppfördes på sextiotalet och har sedan dess reproducerats i allt från frimärken till affischer och blivit en populärkulturell symbol.

"På ett sätt var Indiana något av ett one-hit wonder eftersom Love var så otroligt ikoniskt och oerhört stort inom populärkulturen. På gott och ont överskuggade det flera av hans andra bidrag", säger museichefen Dan Mills på Bates College Museum of Art till The Guardian.

Robert Indiana var målare, skulptör och grafiker. Han inspirerades på femtiotalet av hard edge-måleriet, vars estetik han sedan tog med in i popkonsten. Robert Indiana samarbetade även med den amerikanska popkonstens centralgestalt Andy Warhol i filmen "Eat".