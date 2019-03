"Beverly Hills"-stjärnan Luke Perry är död

Luke Perry föddes i Ohio men flyttade till Los Angeles efter gymnasiet för att försöka göra karriär som skådespelare. Han slog igenom redan som 16-åring i såpoperor som â??Loving" och "Another World". 1990 kom det stora genombrottet i den mycket framgångsrika tv-serien "Beverly Hills, 90210", där Luke Perry spelade Dylan McKay.

– "Beverly Hills" präglade en hel generation på 90-talet, det var det som man samlades framför. Alltid ironiskt, hela 90-talet var ironiskt. Den var så tydlig i sitt moraliska uppdrag, säger kulturjournalisten Johan Hilton

"Fixstjärna"

Enligt honom var Luke Perrys Dylan i princip kalkerad på James Dean, vilket fungerade bra.

– Han var helt rätt skådespelare för rollen, säger Johan Hilton.

Författare och frilansjournalisten Daniel Åberg håller med om att Beverly Hills var enormt stort under 90-talet.

– Alla tittade. Luke Perry blev den största fixstjärnan. Det klart att han har gjort ganska mycket andra roller, men han blev enormt förknippad med den här rollen.

– Han blev en sexsymbol i och med att han var badboy, säger Daniel Åberg.

Hyllas

Hyllningarna till Luke Perry har strömmat in på sociala medier och många fans av "Beverly Hills" utrycker sin chock och saknad.

Luke Perry senaste tv-roll var i serien â??Riverdale", som sänts sedan 2016. Han medverkar också i kommande Tarantinofilmen "Once upon a time in Hollywood".

Luke Perry blev 52 år.