"Mamma Mia!" lockade till flest biobesök

11 418 971. Så många svenska biobiljetter har sålts från januari till och med september i år, konstaterar Svenska Biografägarna när de sammanställer 2018 års statistik till och med det tredje kvartalet. Det är fyra procent färre besök jämfört med motsvarande period 2017. Däremot har besöken för svenska filmer ökat med hela 33 procent jämfört med i fjol.

"Mamma Mia! Here we go again" har lockat allra flest besökare, med hela 995 735 besök. Därefter följer den amerikanska Marvel-filmen "Avengers: Infinity war", animerade "Coco" och superhjältefilmen "Black panther".

Svenska "Ted - för kärlekens skull" slog flera internationella storfilmer och landar på plats fyra på den totala topplistan. Sedan premiären den 3 januari har den setts 413 670 gånger på svensk bio och slår därmed Chris Pratt-actionrullen "Jurrasic park: Fallen kingdom", som har setts 388 939 gånger.

Totalt sett stod svensk film för 16,4 procent av biobesöken.