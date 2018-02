Man hotade kidnappa Lana Del Rey

En man har gripits i den amerikanska delstaten Florida misstänkt för att ha hotat att kidnappa artisten Lana Del Rey.

Mannen bar en kniv när han greps i närheten av Amway Center i Orlando där hon skulle uppträda, uppger polisen enligt BBC. 43-åringen rapporteras dessförinnan ha skrivit "kryptiska och hotfulla" inlägg på sociala medier.

Polisen hade fått ett tips som ledde fram till gripandet. Mannen hade förutom en kniv biljetter till konserten. Han misstänks för grov olaga förföljelse och kidnappningsförsök med ett vapen.

Händelsen inträffade i fredags men blev känd först på lördagen.

På söndagen uttalade sig Lana Del Rey för första gången om händelsen på Twitter.

"Hej kids. Jag mår bra, tack för meddelandena." skrev stjärnan under ett klipp från konserten där hon framför låten â??God Bless America - And All the Beautiful Women in It".