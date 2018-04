Margaux Dietz måste ta sig ur sin komfortzon

År 2017 tilldelades Margaux Dietz "Stora influencerpriset", och nådde ut till en stor publik när hon la ut sin förlossningsvideo på internet. Förutom att synas på sociala medier driver hon en blogg om sitt liv.

Dessutom spelar Dietz in "Partitempen", där hon intervjuar partiledare inför höstens val, med målet att förstagångsväljare ska börja intressera sig för politik. När TT träffar henne under dansrepetitionerna har hon precis träffat Stefan Löfven.

– Det är verkligen en kontrast till allt det här. Ena dagen glitterklänning, andra dagen sitter man där och intervjuar statsministern, säger hon

"Utanför 'comfort zone'"

Den här veckan är det kärlekstema i "Let's dance" och Margaux Dietz kommer tillsammans med danspartnern Alexander Svanberg att virvla ut i en bachata till tonerna av The Ronettes "Be my baby". Det är just dansens intimitet som oroar henne.

– Det är utanför ens "comfort zone" att vara sexig framför så många tittare, men Alex försöker pusha mig och säger att â??vi slutar inte öva förrän du slutar skämmas", berättar hon.

För att vara bekväm i den närgångna dansen försöker hon att inspireras av skådespelare.

– Jag tänker mig att det viktigaste är att gå in i rollen. Vi ska bara se varandra, det är det som är fredagens utmaning.

"Så jäkla nervös"

Under hela tävlingen har Margaux Dietz kämpat med prestationsångest. I vanliga fall brukar hon ha full kontroll över vilka delar av hennes liv som visas offentligt - nu sänds allting direkt ut till tittarna. Dessutom är det dans det handlar om, en aktivitet hon inte hållit på med sedan hon slutade ta balettlektioner i tioårsåldern.

– Första gången var jag så jäkla nervös eftersom att jag inte har varit med i tv tidigare. Jag vet inte om jag var mest nervös över att det var live-tv eller för själva dansen. Men för varje vecka blir det bättre och bättre, jag vågar vara mig själv och ta mer plats, och jag tror att det syns i dansen.

TT: Du är vanligtvis känd för en annan publik, kan det bli ett problem?

– Ja, det är klart att jag tävlar mot folk som är väldigt folkliga, men de kanske hittar mig och hittar någonting de gillar, säger hon.

"Let's dance" sänds i TV4 på fredag klockan 20.00.