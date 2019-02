Midler tar ton för Poppins på Oscarsgalan

Bette Midler ska uppträda på Oscarsgalan och framföra låten "The place where lost things go" från filmen "Mary Poppins returns".

Det uppger sångerskan själv på Twitter. "Jag är så förväntansfull", skriver hon.

"The place where lost things go" är Oscarsnominerad för bästa originalsång och framfördes av huvudrollsinnehavaren Emily Blunt i filmen. Hon var dock inte så pigg på att sjunga den på Oscarsgalan, har Deadline rapporterat tidigare.

Samtliga nominerade låtar i kategorin kommer att framföras under galan, däribland Lady Gagas och Bradley Coopers Grammybelönade "Shallow" från "A star is born" och Kendrick Lamars "All the stars" från "Black panther".

Bette Midler har varit Oscarsnominerad två gånger, för bästa kvinnliga huvudroll i "The rose" från 1979 och "For the boys" från 1991.