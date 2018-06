Miljardvisningar för Rihanna och Bruno Mars

Rihanna och Bruno Mars har båda nått den magiska miljardgränsen på Youtube med sina respektive videor till låtarna "Work" och "24k magic", skriver Billboard.

För Rihannas del innebär det att hon, Katy Perry och Nicki Minaj är de kvinnliga artister med flest miljardvideor - med fyra stycken var. Hennes tidigare är Calvin Harris-samarbetet "This is what you came for", Eminem-samarbetet "Love the way you lie" och egna singeln "Diamonds".

Bruno Mars har tidigare haft fyra videor över miljardgränsen: "Uptown funk", "That's what I like", "The lazy song" och "Just the way you are".