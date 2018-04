Morgan: Weinstein tror på förlåtelse

Journalisten och programledaren Piers Morgan har träffat Weinstein på den behandlingsklinik i Arizona där han befinner sig.

Morgan kallar Weinstein en "fascinerande figur" som kämpar, och att det han anklagas för inte är en ny företeelse.

– Det här har varit ett system sedan Hollywoods begynnelse. Det har varit en moralisk dypöl sedan 20-talet, och att Weinstein skulle vara den ende skurken - kom igen, säger han till GQ och tillägger:

– Weinstein tror att han till slut kommer att bli förlåten, säger Morgan och drar en parallell till skådespelaren Mel Gibson, som uttalat antisemitiska åsikter men åter tagits till nåder av Hollywood.

Weinstein var en av filmvärldens absolut mäktigaste män fram tills han i höstas, i artiklar i The New York Times och The New Yorker, anklagades för sexuella övergrepp, inklusive våldtäkt, av fler än 70 kvinnor. Weinstein nekar till brott, men är föremål för flera rättsprocesser.

I ett uttalande säger dock Harvey Weinsten att mötet med Morgan ägde rum i fjol, och att han inte pratat om filmbranschen eller Hollywood.

"Jag har stor respekt för Piers Morgan och jag uppskattar honom. Under vårt samtal var det enda jag förmedlade att mitt fokus nu och i framtiden är min familj".