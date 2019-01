Musikalstjärnan Carol Channing är död

En av USA:s mest legendariska musikalstjärnor har avlidit. Carol Channing spelade huvudrollen som äktenskapsmäklerskan Dolly i uruppsättningen av "Hello Dolly!" på Broadway 1964. Hon blev därefter förknippad med musikalen hela sitt liv, även efter att den blivit film med Barbra Streisand i huvudrollen 1969.

Hon spelade i Broadwayversionen av "Herrar föredrar blondiner" och vann en Golden Globe för sin roll i "Moderna Millie" 1967, där hon spelade mot Julie Andrews. Hon förknippades med sina två signaturmelodier "Diamonds are a girl's best friend" och "Hello Dolly" och fick ofta sjunga dessa i många olika sammanhang. Bland annat sjöng hon "Hello Lyndon" till Lyndon B Johnson under hans presidentvalskampanj.

På senare år gjorde Channing gästinhopp i tv-serier, som till exempel "Mupparna" och "The Nanny". Efter ett 42 år långt äktenskap med sin tredje man gifte hon sig 82 år gammal med sin ungdomskärlek Harry Kullijian 2003. Enligt hennes publicist avled hon av naturliga orsaker. Carol Channing blev 97 år gammal.