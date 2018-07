Nutley gör ny stjärnspäckad serie

Regissören Colin Nutley återvänder till de klassiska Änglagårdsmiljöerna i Västergötland för att spela in miniserien "Bröllop, begravning och dop". I ensemblen ingår namn som Maria Lundqvist, Jan Malmsjö, Marie Göranzon, Peter Harryson och Josette Bushell-Mingo, samt regissörens fru Helena Bergström och deras dotter Molly Nutley.

– Det är väldigt roligt att filma med denna fantastiska grupp av skådespelare och gänget bakom produktionen är människor jag älskar att jobba med. Addera det med Ulricehamn och Västergötland och jag kommer att ha en fantastisk sommar, säger Colin Nutley i ett uttalande.

Seriens fyra avsnitt handlar om två familjer som möts för första gången på ett bröllop. En dramatisk händelse i samband med bröllopet leder sedan till både en begravning och ett dop.

"Bröllop, begravning och dop" är en originalserie för C More och TV4 och har premiär på C More under 2019.