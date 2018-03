Ny musik från elektropopartisten Mø

Den danska artisten Mø är tillbaka med ny musik, skriver NME.

Singeln "Nostalgia" släpps med tillhörande musikvideo skapad av Møs föräldrar. I videon får fansen en glimt in i familjearkivet från artistens uppväxt.

Låtsläppet är det första från elektropopartisten sedan fjolårets ep "When I was young".

Danska Mø, eller Karen Marie Ørsted som hon egentligen heter, släppte debutalbumet "No mythologies to follow" 2014. Det stora genombrottet kom följande år under samarbetet med Major Lazer på hitten "Lean on".

I dagsläget är världsstjärnan på turné.