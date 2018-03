Ny skiva från Panic at the Disco

Las Vegas-bandet Panic at the Disco är på gång med sitt sjätte album, skriver Contactmusic. Skivan har fått titeln "Pray for the wicked" och släpps den 22 juni. Därefter ger sig bandet ut på turné, men det är inte känt om Sverige och Europa finns bland turnédatumen.

Panic at the Disco släppte senaste skivan "Death of a bachelor" 2016.