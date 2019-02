Nya säsonger av "Veep" och "Big little lies"

Den sista säsongen av serien "Veep" släpps i mars och serien "Big little lies" är tillbaka med en andra säsong i juni i år, skriver The Wrap.

Det var under fredagen som HBO meddelade nya datum för seriernas kommande säsonger.

Fler premiärdatum för tv-bolagets kommande serier och dokumentärer under våren är dessa: Miniserien "Chernobyl" släpps i maj, spansktalande komediserien "Los Espookys" har premiär i juni, dokumentärserien "The case against Adnan Syed" börjar den 10 mars och dokumentären "The inventor: out for blood in Silicon Valley" släpps den 19 mars.