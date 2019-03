Osäker framtid för "Game of thrones"

Bob Greenblatt, nytillträdd nöjesordförande på Warner Media och därmed ansvarig för HBO:s serier, är osäker på hur eller ens om succén "Game of thrones" ska fortsätta med avknoppningar efter att den åttonde och sista säsongen sänts färdigt.

HBO har tidigare uppgetts utveckla manus till inte mindre än fem serier som ska utspela sig i författaren George R R Martins fantasyvärld. Men bara en - som är tänkt att utspela sig tiotusen år före händelserna i "Game of thrones" - har gått vidare till pilotavsnittsstadiet.

– Jag tror att det verkligen är en bra idé att försöka hitta ett sätt att fortsätta "Game of thrones" eller "Game of thrones"-världen - om det verkar vettigt rent kreativt och om alla är med på det, säger Bob Greenblatt till The Wrap.

Samtidigt är han orolig över att misslyckas grovt om avknoppningarna inte når upp till huvudseriens kvalitet.

– Kan man verkligen göra två avknoppningar? Jag vet inte. Jag menar, jag är inte ens säker på att man kan göra en, säger han.