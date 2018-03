Ingen Oscar för "The square"

Ruben Östlund såg själv "En fantastisk kvinna" som en stor konkurrent, sade han inför galan.

– Det är varannan gång man läser att den ska vinna och att vi ska vinna. Tror det blir tufft. Men det är klart att när man väl sitter där då kommer pulsen att slå. Det kommer att vara jobbigt att eventuellt behöva gå upp på scen. Men det är ju ett oroligt lyxproblem, det skulle vara fantastiskt att ta med statyetten hem.

Senare får vi veta om svensk-nederländske fotografen Hoyte Van Hoytema får pris för bästa foto för "Dunkirk".

Årets värd, komikern Jimmy Kimmel, inledde den stora filmfesten med att skämta om förra årets stora skandal - att fel vinnare lästes upp. Han programleder Oscarsgalan för andra året i rad.

Han skämtade också om att "Oscar" är den mest respekterade mannen i Hollywood.

– Händerna på rätt ställe, och ingen penis alls, sade Kimmel och pekade på statyn.

Första statyett att delas ut var för bästa manliga biroll. Sam Rockwell belönas för insatsen i "Three billboards outside Ebbing, Missouri". Det är hans första Oscar. Han tackar alla sina medtävlande.

– Ni är mina hjältar, säger Sam Rockwell, och tackar också sina föräldrar.

Allison Janney, "I, Tonya", tilldelas statyetten för bästa kvinnliga biroll för insatsen som mamma till Tonya Harding.

– Jag gjorde det helt själv, skämtar hon, innan hon tackar flera personer.

Kampen om det kanske mest prestigefulla priset, bästa film, spås stå mellan "The shape of water" av Guillermo del Toro, "Three billboards outside Missouri, Ebbing" av Martin McDonagh och uppstickaren "Get out" av Jordan Peele