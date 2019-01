Parisoperan sparkar balettens "bad boy"

Parisoperan sparkar den kontroversielle stjärndansaren Sergej Polunin från en kommande uppsättning av "Svansjön". Orsaken är en rad homofobiska och sexistiska inlägg från 29-årige Polunin i sociala medier. Sergej skulle ha dansat huvudrollen som prinsen Siegfried, som i den aktuella uppsättningen är homosexuell.

Som 19-åring blev Sergej Polunin, som föddes i Ukraina men som numera är rysk medborgare, brittiska kungliga balettens yngsta solodansare någonsin. Han anses vara en av världens mest begåvade dansare i sin generation och har jämförts med den ryske dansikonen Rudolf Nurejev. Han blev dock snabbt balettvärldens "bad boy" som festade, twittrade och tog droger.

Utanför dansvärlden är Polunin kanske mest känd för en video till Hoziers jättehit "Take me to church", regisserad av David LaChapelle. Videon har över 26 miljoner visningar men låten är ironiskt nog en attack på den katolska kyrkans anti-gay-hållning, och i originalvideon flyr ett homosexuellt par från ett medborgargarde.

2017 var Polunin huvudperson i den uppmärksammade dokumentären "Dancer", där publiken fick en inblick i hans exceptionella liv.