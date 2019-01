Peter Jacksons krigsdokumentär till Sverige

"Sagan om ringen"-regissören Peter Jacksons dokumentär om första världskriget, "They shall not grow old", har uppmärksammats bland annat då regissören låtit specialutbildade läppläsare återskapa samtal från gamla filmer. Soldaternas uttolkade konversationer från skyttegravarna och slagfälten har sedan lästs in av röstskådespelare.

Filmmaterialet från första världskriget har också restaurerats och färglagts med hjälp av avancerade digitala verktyg.

Nu kommer dokumentären visas i Sverige av Folkets hus och parker i både 3D och vanlig 2D-version runtom i landet.

28 juni i år är det 100 år sedan freden i Versailles och dokumentären fokuserar på de många unga män som drog ut i krig, men aldrig kom hem igen. Materialet kompletteras i filmen av intervjuer med krigsveteraner ur BBC:s digra bandarkiv - vilket innebär att allt som sägs i dokumentären är ord från soldater som faktiskt var på plats.

Filmmaterialet har även fått ljudeffekter och för att människorna ska röra sig i normal takt - dåtidens kameror filmade i färre bilder per sekund - har skaparna fyllt ut de "saknade" filmrutorna och ändrat hastighet på filmrullarna. "They shall not grow old" har Sverigepremiär 8 mars.