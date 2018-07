"Piper är inte lika intressant längre"

Mycket har hänt i "Orange is the new black" sedan första säsongen när medelklasskvinnan Piper Chapman hamnade bakom lås och bom för att hon många år tidigare smugglat knarkpengar. Kvinnofängelset Litchfield har drabbats av upplopp, gått igenom privatiseringar och framför allt har serien i de senare säsongerna gett mer plats åt personer som traditionellt inte har haft ledande roller i film- och serievärlden.

Det är just castingen som är mest banbrytande i den kvinnodominerade fängelseserien, enligt Ida Kjellin, skribent på Tv-dags.

– Jenji Kohan, som skapade serien, har själv sagt i efterhand att hon ville berätta historier om andra kvinnor än dem vi oftast får se, hon ville berätta de rasifierade kvinnornas historia - men fick sälja in det med en vit, blond tjej. Nu i de senare säsongerna är Piper bara en biroll, hon är ju inte lika intressant som de andra, säger Kjellin.

"Tagit ansvar"

I den femte säsongen eskalerade problemen som uppstått efter att fängelset privatiserats, där ledningens snålande med pengar ledde till fler fångar på samma yta, outbildade vakter och färre medel för rehabilitering.

– Det är inbyggt i systemet att man tjänar pengar på att fler hamnar i fängelse. Det rasistiska samhällssystemet gör att fängelserna är fulla av framför allt svarta, och fattiga. "Orange is the new black" har verkligen tagit sitt ansvar för att visa hur det faktiskt ser ut, serien har gett en röst åt dem som annars aldrig får höras, säger Ida Kjellin.

Samtidigt visas rasism med fler nyanser i maktordningen, inte bara "vita mot resten", enligt Kjellin.

Ömsinta relationer

Förutom frågor om etnicitet rör "Orange is the new black" hbtq-frågor genomgående. Laverne Cox har hyllats för sin roll som Sophie Burset och 2014 blev hon den första transpersonen att nomineras till en Emmy.

Dessutom förkommer lesbiska relationer som ett naturligt inslag.

– Samkönade förhållanden i fängelser framhålls ofta som något som endast är tvång och våld, men "Orange is the new black" skildrar väldigt ömsint många samkönade förhållanden, säger Kjellin.

Påverkar andra

Sedan premiären för fem år sedan, har medielandskapet förändrats och serier med många kvinnor i ledande roller blir allt vanligare. Inte minst i serien "Glow" som delvis delar manusförfattare med "Orange is the new black".

– Vi ser exakt samma fantastiska mångfald av kvinnor i den stora ensemblecasten, samma smidiga sätt att växla mellan komedi och drama, samma sätt att smyga in stora samhällsproblem samtidigt som det verkligen är njutbart att se serien, säger Ida Kjellin.

I det sista avsnittet av säsong fem stormade insatsstyrkan fängelset efter ett upplopp som grundar sig i de inhumana förhållandena.

TT: Vad händer nu?

– Jag gissar att alla kommer få det mycket värre än vad det var innan... Jenji Kohan har sagt att hon skulle kunna fortsätta med serien hur länge som helst, för det kommer ju alltid nya fångar. "Orange is the new black" har också redan blivit förnyad för en sjunde säsong, säger Ida Kjellin,

Den sjätte säsongen får premiär på Netflix den 27 juli.