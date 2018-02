Plummer berättar om Spacey-roll

Filmen "All the money in the world" var färdiginspelad och bara några veckor från premiär när regissören Ridley Scott bestämde sig för att ersätta sexanklagade Kevin Spacey. Christopher Plummer fick då endast nio inspelningsdagar på sig att gestalta miljardären Jean Paul Getty.

I en intervju med New York Times berättar han om rollen och hur det var att ersätta Kevin Spacey.

– Jag bävade inte inför valet. I teatervärlden händer det ofta, men inte i film. Jag har alltid velat jobba med Ridley. Han är så professionell med ett stort sinne för humor. Det fanns inte tid till att vara rädd eller orolig. Vi skrattade mest hela tiden, säger han.

Den 88-årige skådespelaren hade ingen kontakt med Kevin Spacey efter förfrågan. Han ville inte veta något om förhandlingarna kring beslutet.

Gällande hela metoo-rörelsen är Christopher Plummer positiv. För tidningen berättar han att det är viktigt och bra att kvinnor vågar berätta om sexuella trakasserier och övergrepp.

För sin roll i "All the money in the world" har Christopher Plummer nominerats till en Oscar i kategorin bästa manliga biroll.