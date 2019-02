Rigmor Gustafsson släpper nytt

Rigmor Gustafsson är på gång med ny musik för första gången på fem år. Den 22 februari släpper jazzsångerskan albumet "Come home" som är uppföljare till 2014 års "When you make me smile".

Skivan innehåller dels nyskriven musik av bland andra Andreas Mattson och Anders Lundin, men också tolkningar av artister som Kate Bush, Joni Mitchell och Tanita Tikaram.

"Med det här albumet känns det som om jag landat och nått något nytt, men också något som alltid funnits i mig. Det är svårt att hitta rätt ord för att uttrycka den lycka, lättnad och tacksamhet jag känner med detta album. Det känns som att jag kommit hem", säger Gustafsson i ett pressmeddelande.

Det är över 20 år sedan Rigmor Gustafssons debutalbum "In the light of day" kom. Sedan dess har hon uppmärksammats både i Sverige och internationellt och släppt en rad album, varav flera har sålt guld.