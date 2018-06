Rockig Nielsen under Allsångspremiären

Programledaren Sanna Nielsen har tidigare gått ut med att hon var väldigt nervös inför årets premiär för Allsång på Skansen, på grund av en ny musikalisk utmaning som artisten tagit på sig.

Det första som hände under det rockiga introt till öppningsnumret "Vågar du vågar jag" var att Nielsen satte sig vid ett trumset och levererade ett trumsolo i kortaste laget. Senare under låten åkte även elgitarren fram.

– Där satt den! Där kan man väl säga att jag är helt färdig för ikväll, skojade en andfådd Nielsen efter framträdandet.

"Känns jäkligt härligt"

Första artisten ut på scen blev Peter Jöback med livepremiären för sin sprillans nya singel "The mask". Låten finns med på Jöbacks nya album som släpps senare i höst, sju år efter artistens senaste album. För Nielsen och publiken berättade han vad låten handlar om.

– Alla bär vi ju masker som vi får kämpa för att ta av, oavsett om vi satt på den själva eller om någon annan satt på den när man var liten. Men min är borta nu och det känns jäkligt härligt. Det tog ett tag.

Mäktig soulröst

Under kvällen stod även nyare förmågor på scen.

Den 18-årige rapparen Jireel, som under 2018 både vunnit årets artist på P3-guld och årets nykomling på Grammisgalan, framförde låten "Forca" och presenterades av Sanna Nielsen som artisten med "årets bästa album".

Därefter kom turen till den 22-åriga sångerskan Shirin från Malmö som gjorde sin allsångdebut med låten "Together We Are Weak" och lät sin kraftfulla soulröst slå ut över publikhavet.