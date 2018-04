Roger Pontare ute ur "Stjärnornas stjärna"

Kvällens avsnitt av TV4-programmet "Stjärnornas stjärna" inleddes med ett hyllningsnummer till musikikonen Lill-Babs ära. Därefter tog de sex tävlande sig an veckans genre - soul.

Med hjälp av sångcoachen och gästdomaren Larry Johnson stod artisterna Wiktoria, Roger Pontare, Tommy Nilsson, Ola Salo, LaGaylia och Casper Janebrink inför utmaningen att få till den rätta soulkänslan.

Kvällens tävlande sjöng med hjärtat och imponerade på juryn - från Tommy Nilssons tolkning av Motownklassikern "Aint too proud to beg" till LaGaylias känslosamma version av soulikonen Aretha Franklins "(You make me feel like) a natural woman".

Framförallt Ola Salo prisades av juryn. I ett sextiotalsinspirerat uppträdande av Jackie Wilsons klassiker "Higher and higher" tog sångaren ett stort kliv utanför sin bekvämlighetszon.

– Ola, ohlala! Vet du vad - du är en soulsångare, sade gästdomaren Larry Johnson.

Efter att tacklat genrerna country, latin och hårdrock blev kvällens soulutmaning slutet för Roger Pontares resa i "Stjärnornas stjärna. Trots att han gav prov på äkta "soulpower" i sin tolkning av Teddy Pendergrass "Get up, get down, get funky, get loose" räckte det inte hela vägen fram.

– Jag vill ta med mig stämningen, det är en underbar sammanhållning här, sade Roger Pontare efter förlusten och tillade:

– Men man kan vara en stjärna på många olika sätt.

Nästa vecka står de kvarstående tävlande inför utmaningen opera.