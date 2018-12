Så skriver du den perfekta jullåten

På julafton satte Mariah Carey nytt rekord, då hennes "All I want for christmas" strömmades över tio miljoner gånger under ett dygn. Carey har utnämnts till juldrottning och gästade i början av december Sverige med sin julturné, som fick ljumma recensioner. Men att satsa på att skriva säsongsbetonad musik som spelas år efter år verkar onekligen vara ett vinnande koncept.

Låtskrivaren och producenten Lasse Lindbom har tillsammans med Niklas Strömstedt skrivit "Tänd ett ljus", som gavs ut av kortlivade projektet Triad 1987. Låten har de senaste åren toppat upphovsrättsorganisationen Stims lista över den svenska julsång som spelats mest på radio och i butiker och restauranger i december.

– Jag kom på refrängen när jag gick Sveavägen fram i november. Det var inte tänkt som en jullåt från början, men vi ringde upp skivbolaget som nappade och rusade in i studion och skrev verserna. Tar man bort sticket med "God jul" och bjällror så finns det ingenting i texten som handlar om jul. Jag är både stolt och förvånad över att den blivit en sådan långlivad succé, säger han.

49 procent bjällerklang

Just bjällror är en praktisk ljudeffekt om man vill signalera vilken högtid det rör sig om. I en studie från Berklee College of Music har man analyserat de 200 låtar som strömmats mest på brittiska Spotify under julen.

78 av låtarna var julbetonade och av dessa var det 49 procent som innehöll bjällerklang. 95 procent av låtarna gick i dur och de mest förekommande orden var snö, julgran, tomte, kärlek, hem och kyla.

– Det finns två olika sorters jullåtar. Den ena sorten, där är det mycket tomtar och luvor och paket och så finns det den andra, som spelar lite på julkänslan med en nästan religiös feeling. Jag skulle inte kunna skriva en öppna paket-jullåt, det skulle nog kännas lite fjantigt. Mitt bästa tips är att hitta den rätta stämningen. Det är en fördel om man verkligen tycker om julen, och vid jul tänker vi ofta på gamla vänner eller någon man saknar. Sedan är det förstås självklart att slänga in lite bjällror, säger Lasse Lindbom.

Saknade religiösa inslag

De flesta julsångerna handlade fram till 1900-talet om Jesu födelse, men under 40-talet slog den ultimata jullåten "White christmas" med Bing Crosby ned som en bomb. Den saknade helt religiösa förtecken och väckte nostalgiska minnen från barndomens jular till liv. John Lennon banade väg med "Happy xmas (War is over", sedan slog Band Aid rekord och att bry sig om andra blev ett tema som hörs även i "Tänd ett ljus". Men det går inte att förneka att jullåtar även kan vara en lukrativ källa för upphovsmakarna.

– Man ska inte överdriva, det här är Sverige trots allt. Det är klart att vi får bra med pengar, men det är inte så att man kan leva bara på det. Hade "Tänd ett ljus" släppts i hela världen hade man kanske kunnat flytta till Hawaii. Att få en hit med en låt som är säsongsbunden och kommer tillbaka hela tiden, det är någonting som alla låtskrivare skulle vara väldigt lyckliga över tror jag, säger Lasse Lindbom.