Selfieförbud när festivalen i Cannes startar

Festivalledningen har nämligen kommit med strikta order om att inga selfies får tas under promenaden upp till festivalpalatset. Frågan är väl vad som händer om till exempel Penélope Cruz bryter mot förbudet. Blir hon förklarad persona non grata?

– Vi har tagit det här beslutet eftersom alla selfies tar för lång tid, och för att vi vill att festivalen ska vara elegant, säger festivalbossen Thierry Fremaux när han möter pressen dagen innan allt drar gång.

Det äkta paret Cruz och Bardem spelar huvudrollerna i årets öppningsfilm, "Alla vet", regisserad av dubble Oscarvinnaren Ashgar Faradi. Denna gång har han gjort en film på spanska som betecknas som en psykologisk thriller.

von Trier tillbaka

Under de kommande elva dagarna kommer festivalen sedan att bjuda på allt från Hollywood-glitter till små independentfilmer som slåss om uppmärksamheten. Störst uppmärksamhet lär det bli dels kring världspremiären på "Solo: A Star Wars Story", dels kring "The House That Jack Built", som markerar Lars von Triers återkomst till festivalen i Cannes.

2011 blev han förklarad persona non grata efter en bisarr presskonferens där han bland annat sa att han "förstod Hitler". Just nu verkar det som om det inte blir någon presskonferens kring den nya filmen. När Fremaux får frågan om filmen är utom tävlan bara för att man ska slippa presskonferens säger han:

– Nej. Lars sa dumma skämt för åtta år sedan. Han blev straffad. Vi tyckte att han blivit straffad nog och är välkommen tillbaka.

Sverige representeras i år av "Gräns", som visas i sektionen Un Certain Regard. Det är en skräckfilm, som regisserats av Ali Abbasi och som bygger på en novell av John Ajvide Lindqvist.

Stellan är redo

Två frågetecken: Den iranske regissören Jafar Panahis nya film, "Se Rokh", visas inom tävlan, men det är ytterst osäkert om den iranska regimen kommer att tillåta honom att resa hit.

– Jag hoppas han får komma, men jag är pessimistisk, säger Fremaux.

Och det verkar ännu inte vara helt klart om Terry Gilliams "The man who killed Don Quixote" verkligen kommer att bli årets avslutningsfilm - Gilliam är involverad i en bitter strid med en av producenterna. Stellan Skarsgård har en av huvudrollerna i filmen och säger i ett sms att han är beredd att åka hit (han filmar just nu TV-serien "Chernobyl") om han får klartecken.

Under pressmötet tas metoo-rörelsen upp. Fremaux säger att festivalen tar jämlikhet mellan könen på största allvar och att det som hänt det senaste halvåret fått festivalledningen att tänka om och tänka nytt inom alla områden.

– Nu på lördag kommer ett hundratal specialinbjudna kvinnor, regissörer och skådespelare, att gå upp för röda mattan för att markera.