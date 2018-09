Shatner sörjer vänskapen med Nimoy

William Shatner, kapten Kirk i "Star trek", förstår inte varför flera av hans kollegor från tv-serien och filmerna ogillar honom, skriver han i sina memoarer.

Speciellt sörjer han att vänskapen med kollegan Leonard Nimoy, som spelade Spock, tog slut. Enligt hans nya memoarer "Live long and â?¦ What I learned along the way" slutade Nimoy att prata med honom, och Shatner vet fortfarande inte varför.

I boken skriver Shatner att han inte var med på Nimoys begravning 2015 eftersom han inte kände sig välkommen, enligt New York Daily News.

"Fram till den dag jag dör kommer jag att undra vad som orsakade brytningen. Efter alla år vi hade tillbringat tillsammans, efter det band vi skapat, vad kan ha gjort att det var så ohjälpligt att han inte ens kunde prata med mig om det?", skriver Shatner i boken.