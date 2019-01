Sheeran anklagas för låtstöld - prövas i domstol

Artisten Ed Sheeran anklagas för att ha plagierat Marvin Gayes "Let's get it on" i sin låt "Thinking out loud" och nu ska fallet tas upp i domstol, skriver BBC. Sheeran förnekar att han stulit delar av Gayes låt från 1973 och har vädjat till domaren att lägga ned fallet.

Just denna rättstvist är initierad av familjen till den avlidne producenten Ed Townsend, som skrev "Let's get it on" tillsammans med Gaye. Domaren säger enligt BBC att likheterna mellan de två låtarna handlar om basgången, rytmsektionen och att sångerna har en liknande "estetisk utformning". Sheeran stäms även i en separat stämningsansökan av Structured Asset Sales, som äger en andel av upphovsrätten till Gaye-låten.

Sheerans försvarsadvokat menar att "Thinking out loud" är annorlunda, då den är en melankolisk kärlekshyllning, medan Marvin Gayes låt är en "sexuell hymn".

Förra året vann Marvin Gayes familj en rättslig strid med Pharrell Williams och Robin Thicke, som anklagades för att ha kopierat en Marvin Gaye-låt på sin hitsingel "Blurred lines".