"Simpsons" skapare svarar på kritiken

Nu kommenterar "The Simpsons" skapare Matt Groening kritiken mot hur rollfiguren Apu framställs i tv-serien. Men hans svar lär knappast gjuta olja på vågorna.

– Jag är stolt över vad vi gör i serien. Vi lever i en tid när människor är lättkränkta, säger han till USA Today.

Det var i fjol som komikern Hari Kondabolu i dokumentären "The problem with Apu" kritiserade "The Simpsons" för stereotyp porträttering av sydasiater. Kritiken kommenterades nyligen i ett avsnitt av serien, där Marge och Lisa Simpson resonerar kring en liknande problematik och Lisa säger: "Något som startade för flera årtionden sedan och hyllades som ickestötande då är nu politiskt inkorrekt".

Kondabolu svarar på Groenings kommentar i ett inlägg på Twitter.

"Han låter som vilket nättroll som helst som inte sett dokumentären. Det var förolämpande och frustrerande för oss som enbart representerades av den enda bilden", skriver han.