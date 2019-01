Skrillex ifrågasätter R Kelly-bojkott

Celine Dion, Chance The Rapper och Lady Gaga har alla valt att ta avstånd från sina samarbeten med R Kelly, efter att flera anklagelser om sexuella övergrepp riktats mot artisten i dokumentärserien "Surviving R Kelly".

Nu lägger sig den amerikanske musikern Skrillex i debatten med ett nytt perspektiv på saken.

När TMZ frågar honom om han tycker att även Jay-Z borde dra tillbaka de låtar han släppt tillsammans med R Kelly svarar han att det inte är nödvändigtvis är rätt sak att göra.

– Om Jay-Z vill behålla sin musik som han skapade för länge sedan, som är en del av arkiven, en del av historien, betyder det inte att han är en dålig människa eller att han stöttar dåliga människor, säger Skrillex.

Jay-Z och R Kelly har samarbetat på låtarna "Best of both worlds" från 2002 och "Unfinished Business" från 2004.