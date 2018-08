Stjärnorna sjunger i protest mot Trump

Världen behöver kärlek. Det är ett av budskapen som komikern Rosie O'Donnell och en rad Broadway-stjärnor vill framföra till president Donald Trump.

På måndag planerar de att samlas i Lafayette Park vid Vita huset för att sjunga i protest, rapporterar ABC News.

De kommer att framföra "The people's song" från "Les miserables", Burt Bacharachs "What the world need now is love", "A brand new day" från "The wiz" och "Climb every mountain" från "The sound of music".