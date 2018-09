Stolar flyger i luften i "Ex on the beach"

Höstens åtta deltagare i "Ex on the beach" är alla dokusåpaveteraner - däribland finns den tidigare "Paradise hotel"-vinnaren Alexander D'Rosso, Sara Bolay, som deltog i begynnelsen av "Ex on the beach", samt Jasmine Gustafsson, som har betat av båda formaten.

Att många känner till varandra sedan tidigare har gjort startsträckan kortare, då alla antingen är kompisar, har haft relationer, legat med varandra eller i alla fall kommunicerat på sociala medier, berättar Sara Bolay.

– I andra säsonger börjar bråken komma framåt kvällen, nu är det bråk hela tiden. Klockan sju på morgonen, klockan tre på dagen, man bara hör någon stå och skrika hela tiden, säger hon.

Öppnar hjärtat

Anledningen till att Sara Bolay återvänder till "Ex on the beach" beror främst på att hon vill marknadsföra sin nya bikinikollektion, men hintar hemlighetsfullt om att hon även upplevt någonting hon inte väntat sig.

– Jag öppnar mitt hjärta den här säsongen, det har jag definitivt inte gjort tidigare, man har bara sett min hårda sida, säger hon.

Alexander D'Rosso stod som segrare i "Paradise hotel" 2016 tillsammans med Anna Bohman, och var dessutom först i Sverige med att fånga alla pokémons i "Pokémon go". Att han valde att medverka i programmet beror på att han ville testa någonting nytt, men ser även han publiciteten som en bra marknadsföring.

"Påfrestande"

TT: Varför vill man vara med i ett program där man träffar sina ex?

– Jag kunde tänka mig att vara med eftersom att jag inte känner kärlek till någon av mina ex som jag har haft nyligen. Mina stora förhållanden hade jag för länge sedan, det var ganska osannolikt att någon av dem skulle komma in, säger Alexander D'Rosso.

Även han upplever att det kunde spåra ut på den emotionella fronten när programmet spelades in på semesterön Ibiza - och berättar om stolar som flyger i luften, tjafs och bråk.

– Mycket var roligt, man kände många och det blev som en hemmafest. Samtidigt var det jobbigt att behöva se folk som bråkar, som har haft långa förhållanden sedan tidigare, och man vet att det här är på riktigt. Att se folk bli sårade, ha ångestattacker - det var väldigt påfrestande. Jag har inte sett det på samma sätt tidigare, berättar han.

Programmet har premiär den 30 september i Dplay.