Stort intresse för Kanye Wests nya album

Den amerikanska hiphopstjärnan Kanye Wests nya album har haft en trivsam start.

Den kontroversiella artistens sju låtar från senaste albumet "Ye" har alla tagit sig in på amerikanska Billboards topp 40-lista, rapporterar CNN.

Högst upp hamnade "Yikes", med en åttondeplats, medan "All mine" placerade sig som nummer 11, följt av "Ghost town" (16), "Wouldn't leave" (25), "Violent crimes" (27), "I thought about killing you" (28) och "No mistake", som nummer 36.

Albumet blev också Wests åttonde i rad att placera sig i topp på Billboards albumlista, en ära han delar med Eminem och Beatles.

I Sverige är intresset något svalare, där "Ye" nådde en femteplats på albumlistan under premiärveckan.