Strimlad Banksy-tavla ställs ut

Den tavla av gatukonstnären Banksy som förstördes under en auktion i oktober ställs nu ut för första gången. I februari visas verket på konstmuseet Frieder Burda i den tyska staden Baden-Baden.

Målningen hade från början namnet "Girl with balloon" men döptes om till "Love is in the bin" efter att den delvis strimlades sönder av en dokumentförstörare som byggts in i ramen under en auktion på Sotheby's i London.

Dokumentförstöraren gick igång bara sekunder efter att tavlan klubbats igenom för 1,2 miljoner euros men köparen valde ändå att slutföra affären, och enligt flera konstexperter är det nygamla verket med största sannolikhet värt mer i dag än innan auktionen.