Svenska musikskapare drog in 2 miljarder

Svenskskriven musik fortsätter att vara het runt om i världen. Under förra året nådde rättighetsorganisationen Stim för första gången royaltyintäkter på 2 miljarder kronor.

Motsvarande siffra 2016 var 1,87 miljarder kronor.

"Bakom detta succéår finns en lång rad skickliga musikskapare. Zara Larsson, Max Martin och Tove Lo är bara några som just nu sätter Sverige på musikkartan", säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd för Stim, i ett pressmeddelande.

Den låt som drog in mest royalties under 2017 var Justin Timberlakes "Can't stop the feeling", som världsstjärnan skrivit tillsammans med svenskarna Max Martin och Shellback. Låtskrivarduon har också varit med och gjort tvåan och trean på listan - Pinks "Just like fire" och Adeles "Send my love (to your new lover).