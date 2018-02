Sverigespelning för 5 Seconds of Summer

5 Seconds of Summer kommer till Sverige i vår. Den 20 mars startar det australiska pojkbandet sin världsturné i Stockholm, skriver arrangören Live Nation på Twitter. Biljetterna släpps den 2 mars.

5 Seconds of Summer släppte sitt självbetitlade debutalbum 2014 och var på Sverigebesök senast i fjol. I dag släpper de även nya singeln "Want you back", och senare i år väntas ett nytt album.