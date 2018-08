Swedish House Mafia spelar in nytt

Att Swedish House Mafia återförenas 2019 är känt sedan tidigare.

Nu avslöjar dessutom bandmedlemmen Steve Angello till Dagens Nyheter att house-trion spelar in ny musik:

– Jo men absolut, Swedish House Mafia är tillbaka. Nu under sommaren är alla ute och reser mycket, men vi har satt oss i studion. Så mycket mer kan jag inte egentligen inte säga just nu, men vi har bestämt att: "Nu kör vi".

Den svenska succétrion Swedish House Mafia gick skilda vägar 2013 - men uppträdde tillsammans på scen i mars i år och bekräftade därefter återföreningsryktena.

Swedish House Mafia består av Axwell, Steve Angello och Sebastian Ingrosso. Dj-trion bildades 2008 och fick en stor internationell hit med debutsingeln "One (Your name)" som kom 2010.