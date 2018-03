Teddybears tillbaka med ny singel

På fredag släpper den genreöverskridande trion Teddybears låten "Hustla". Singeln beskrivs i ett pressmeddelande som "en låt om att man måste hustla för att överleva om man ska ha råd att ta sina barn till Disneyland".

Bandet Teddybears - bestående av Patrik Arve, Jocke Åhlund och Klas Åhlund - bildades redan 1991 och debuterade med plattan "You are Teddybears" två år senare. Under sina dryga 25 år i branschen har bandmedlemmarna varvat Teddybears med andra projekt.

Sedan senaste fullängdaren "Rock on" från 2016 har Teddybears bland annat medverkat i en SVT-dokumentär om bandet.

Den 27-28 april arrangeras Åre Sessions där Teddybears är en av akterna.